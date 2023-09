Salah Abdeslam "très soulagé" par le verdict sur la peine, selon ses avocats

Salah Abdeslam est "très soulagé" par la décision de la cour d'assises chargée de juger les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles de ne pas lui infliger de peine supplémentaire pour ces attaques et de le renvoyer à la peine de 20 ans de prison prononcée à son encontre pour la fusillade de la rue du Dries à Forest le 15 mars 2016. C'est ce qu'a confié son avocat, Me Michel Bouchat, en réaction au verdict.

Me Bouchat a tenu à souligner la qualité de l'arrêt sur les peines, "particulièrement bien motivé" et qui va, selon lui, "marquer l'histoire judiciaire de la Belgique", à l'issue d'un procès "exceptionnel". Il n'est pas courant qu'une cour d'assises doive se prononcer sur des demandes de déchéance de nationalité, a-t-il fait remarquer.

Le collège, composé du jury et des trois magistrats de la cour, n'a prononcé aucune déchéance, contrairement à ce que demandait le parquet.

"Salah Abdeslam est un symbole. Il a été un trophée pour la cour d'assises de Paris. Ici, heureusement, les magistrats et le jury ont fait en sorte qu'il ne le soit pas", a encore salué Me Bouchat. "Mais il reste un symbole et ça lui a joué des tours dans l'arrêt sur la culpabilité. Je reste persuadé que les trois qui se sont fait exploser n'avaient pas besoin de Salah Abdeslam pour ce faire."

Ses deux conseils ont ainsi tenu à rappeler que leur client aurait dû être acquitté lors du débat sur la culpabilité. Ils n'excluaient dès lors pas, vendredi soir, de se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu fin juillet et vont à présent prendre le temps de l'analyse.