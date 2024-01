Sanction clémente pour un homme qui s'était exhibé sous l'effet du GHB

Le tribunal correctionnel de Liège a accordé mercredi le bénéfice de la suspension du prononcé pour une durée de 3 ans à un Liégeois âgé de 38 ans qui avait été poursuivi pour un fait d'exhibitionnisme. Le prévenu avait fréquenté un milieu gay dans le centre de Liège et aurait commis les faits sous l'influence du GHB.

Les faits reprochés au prévenu s'étaient déroulés la nuit du 10 décembre 2022 dans le quartier "En Roture" de Liège. Un homme qui fréquentait un établissement qui accueille habituellement les membres du milieu gay avait été sexuellement agressé par le prévenu. Une amie de la victime avait assisté à la scène et, voyant qu'il n'était pas dans son état normal, avait repoussé l'agresseur. L'homme victime des faits avait déposé son verre quelques instants auparavant, avant de le récupérer et de boire son contenu. Il avait ensuite connu une période de "black out", durant laquelle s'étaient produits les faits.

Le prévenu avait été identifié grâce à des recherches effectuées sur Facebook. Devant le tribunal, il avait affirmé ne plus de souvenir des faits, lui aussi touché par une éventuelle consommation de GHB. Son avocat avait plaidé le fait occasionnel et accidentel.