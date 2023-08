Sauvée par un post-it: une femme kidnappée est retrouvée grâce à un petit papier laissé dans une station-service

Vers 17 heures, le lendemain, la voiture s'est arrêtée dans une station-service et c'est à ce moment que la dame, qui a souhaité rester anonyme, en a profité pour prendre son destin en main. Pendant que son kidnappeur était occupé ailleurs, elle a fait signe à un client et lui a remis une petite note avec son nom, un numéro de téléphone, une description de la camionnette et des informations sur l'endroit où ils se rendaient. Elle a également demandé d'appeler la police au plus vite.

Le client s'étant exécuté, le "911" a alors rapidement réagi et Jacob Wilhoit a été interpellé quelques heures plus tard. La femme avait été portée disparue par sa mère, dès le jour de l'enlèvement.

L'homme a été inculpé de harcèlement, de menace et d’intimidation, d’agression aggravée, d’enlèvement et de "plusieurs autres accusations d’agression".