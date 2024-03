Sébastien de Monte mentionne un "black-out" quand il évoque l'homicide de Muriel Robert

L'accusé a évoqué le jour des faits: "j'avais vu Muriel Robert quelques fois sur la place durant le mois qui venait de s'écouler. On était chez moi, on a bu ensemble, on rigolait. Elle voulait prendre une douche, elle m'a fait des avances. Je lui ai dit que je ne voulais pas coucher avec elle. Je l'ai repoussée. On a continué à boire. Et puis… black-out."

Sébastien de Monte déclare qu'il ne se voit pas prendre un couteau ni casser le GSM de la victime ou le jeter dans l'Eau Noire, une rivière proche, où il a été retrouvé. Il ne se souvient pas la voir envoyer des SMS de détresse ou tenter d'appeler des proches, ce qui a été établi par l'enquête. Questionné sur la scène finale, l'accusé n'a aucune explication à donner. "C'est un black-out, mon cerveau n'était plus là."

Par la suite, Sébastien de Monte se voit sur un pont, où il dit avoir "fait tomber" le hachoir de boucher. "Je ne l'ai pas jeté. Je suis ensuite rentré chez moi. Il y avait plein de sang. Je ne me souvenais pas de ce que cette fille faisait là."