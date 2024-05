Seize personnes blessées dans un accident impliquant un minibus de la police bruxelloise

"L'accident a eu lieu vers 13h30 à l'intersection de l'avenue de la Reine et du square Jules de Trooz", a indiqué la porte-parole. "Un minibus de notre zone de police qui circulait sur l'avenue de la Reine en direction de Laeken et une Peugeot qui circulait du quai des Usines en direction du centre sont entrés en collision. Au total, 14 occupants du minibus ont été transportés à l'hôpital avec des blessures légères. Les deux occupants de la voiture ont, eux, été grièvement blessés et transférés vers l'hôpital.

La zone de police de Bruxelles Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode) est sur place pour mener l'enquête, tout comme le service d'aide aux victimes de la police de Bruxelles Capitale/Ixelles.