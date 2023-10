Selon le procureur général, Vandy a prémédité le meurtre de Gabriel Ghelmegeanu

La cour d'assises de Namur a poursuivi jeudi le procès de Francis Vandy, 73 ans, reconnu coupable d'un meurtre et d'un assassinat et d'infractions à la loi sur les armes le 29 septembre 2022 et condamné à 25 ans de prison par la cour d'assises du Hainaut. Décision qui a été cassée par la cour de cassation le 8 février 2023.

"Vandy avait annoncé sa volonté de vouloir tuer les victimes lors d'une précédente rencontre au bord des étangs, il avait même déjà tiré en leur direction. Il savait ce qui se passait aux étangs, il sait gérer le stress et a renforcé sa détermination. Il avait la possibilité d'appeler la police mais a été au contact et a tiré après avoir frappé avec la crosse de son arme et avoir aspergé une des victimes avec son spray lacrymogène. Il a voulu soumettre cette victime avant de l'exécuter. Il y avait eu un premier meurtre, faisant suite à un tir instinctif avant celui de Mr Ghelmegeanu. Vandy était moniteur en gestion de la violence, il a adopté un comportement stable et réfléchi au moment du meurtre de Gabriel Ghelmegeanu."