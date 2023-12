Sept ans de prison ferme pour s'en être pris aux enfants de sa compagne à Nivelles

Les enfants avaient 7 et 10 ans lorsqu'ils ont été victimes de ce comportement. Ils ont fait des révélations à leur grand-mère, qui les hébergeait après le décès de leur maman. Ils ont expliqué que lorsque leur mère était absente, le prévenu montait les rejoindre dans leur chambre, et ils subissaient alors des abus sexuels. Le prévenu ne voulait pas que la petite fille de sa compagne mette des sous-vêtements la nuit et se montrait aussi sévère avec eux, les frappant lorsqu'ils faisaient des bêtises.

À l'audience, le prévenu niait l'ensemble de ce qui lui était reproché. Le tribunal, dans son jugement, estime non crédibles ces dénégations et les explications apportées par le Nivellois pour affirmer que les enfants ne disaient pas la vérité. Pour fixer la hauteur de la peine, la justice a notamment pris en compte la gravité des faits, la facilité avec laquelle le prévenu les a commis en profitant de l'absence de sa compagne, et l'absence totale de remise en cause dans son chef.