Sept ans de prison ferme pour un ancien animateur radio poursuivi pour des faits de mœurs

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi Jérôme B., un habitant de Louvain-la-Neuve né en 1988, à sept ans d'emprisonnement ferme et a privé l'intéressé de ses droits civils et politiques pendant dix ans. Poursuivi dans deux dossiers de mœurs, cet ancien animateur bénévole dans une radio namuroise avait déjà été condamné pour des faits de même nature mais plus anciens, en juillet 2022, à vingt mois de prison avec sursis.