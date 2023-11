Sept ans de prison pour des faits de mœurs à Viroinval

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné à sept ans de prison, mercredi, un homme né en 1977 poursuivi pour des faits de viol et d'atteinte à l'intégrité sexuelle commis sur deux filles de 9 et 10 ans entre juin et septembre 2019 à Viroinval. Des préventions de détention d'images de violences sexuelles sur enfants et d'incitation à la débauche lui étaient également reprochées.