Sept ans de prison pour les viols de deux filles de 12 et 13 ans

Un Hutois âgé de 32 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 7 ans de prison et à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de 5 ans après avoir commis les viols de deux filles âgées de 12 et 13 ans.

Le prévenu avait commis de multiples faits de viols et d'atteinte à l'intégrité sexuelle sur sa belle-fille et sur une de ses voisines. Les faits avaient débuté en 2015 sur une voisine âgée de 12 ans qui a dénoncé une dizaine de faits.

Le prévenu était qualifié de prédateur par le parquet, qui sollicitait une peine de 6 ans de prison. Le tribunal a été plus ferme et a prononcé une peine de 7 ans de prison et une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de 5 ans contre le prévenu. Les juges ont souligné dans leur jugement l'extrême gravité des faits, la multiplicité des faits et l'absence de prise de conscience par le prévenu du caractère intolérable de ses actes.