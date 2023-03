Sept ans de prison pour une tentative de meurtre à Charleroi

Le 1er janvier 2022, le truand profite de quelques jours de liberté. Il se dispute avec un autre individu. S.C intervient et le frappe de treize coups de couteau. Le prévenu soutenait que le truand détenait une arme à feu, ce qui n'a pas pu être vérifié.

Blessé, le truand se réfugie dans une habitation de la chaussée Brunehaut, et appelle les secours.

La défense a contesté l'intention d'homicide. "Il a eu peur et a mal réagi sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne", avait plaidé Me Sonia Martines, devant le tribunal et la cour.

Le tribunal a tranché en faveur de l'intention homicide en raison du nombre des coups, de leur localisation au thorax, de la détermination et de l'acharnement dont a fait preuve le prévenu. La cour a repris les arguments développés par le premier juge.