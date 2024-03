Sept ans de prison pour une tentative de meurtre

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé mercredi en matinée une peine de 10 ans de prison contre Cédric V.D.B. L'homme de 36 ans, et actuellement détenu, contestait une tentative de meurtre sur un homme le 24 juin dernier à Épinois (Binche, Hainaut). La victime a subi un coup de couteau dans l'abdomen. Le ministère public avait sollicité une peine de 10 ans de prison contre le suspect.

Le 24 juin dernier, un homme a été victime d'un coup de couteau dans l'abdomen au domicile du prévenu. Peu avant, Cédric V.D.B. a reçu la visite de l'ex-compagnon de sa compagne et d'un ami à ce dernier. "Ils m'ont insulté de l'extérieur. Puis l'ami est entré chez moi, sans ma permission et a levé son poing en fonçant vers moi. J'étais dans la confusion et j'ai pris le couteau qui était sur ma table", avait expliqué le détenu en contestant toute intention d'homicide.

Pour la partie civile, le trentenaire a bien tenté de tuer la victime en lui assénant un coup seulement six secondes après son entrée dans l'habitation. Le ministère public avait requis une lourde peine de 10 ans de prison contre Cédric V.D.B., déjà connu de la justice pour des faits de violence.