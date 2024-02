Sept ans de prison requis contre le frère de l'un des principaux prévenus

Le parquet fédéral a requis lundi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de sept ans de prison ferme à l'encontre de Sokol C., le frère d'Eridan M.G. Ce dernier est l'un des trois principaux prévenus du procès Encro, relatif à une organisation criminelle active dans le trafic de drogue mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.

Et le procureur de mentionner ensuite des transferts d'argent entre Sokol C. et d'autres prévenus, notamment des chauffeurs de l'organisation. Il reçoit également des sommes importantes de la part de son frère, qui n'a pourtant aucune source de revenus déclarée.

Le parquet s'est aussi interrogé sur le patrimoine du prévenu, qui se compose de trois voitures haut de gamme, un bateau, un entrepôt et six appartements, alors que Sokol C. a affirmé en audition être chauffeur de camion et gagner 800 euros par mois.

"Concernant monsieur C., il n'y a pas d'écoutes, pas de flagrant délit, mais un faisceau d'éléments qui, conjugués, permettent de lever les doutes", a conclu le procureur en ajoutant que l'homme devait avoir un "rôle important" car il "bénéficie de fonds issus des activités de l'organisation". Le procureur a donc demandé une peine de sept ans de prison ferme assortie d'une amende de 740.000 euros.

Sokol C. n'était pas présent devant le tribunal.