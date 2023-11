Sept ans de prison requis pour des viols commis sur sa fille jusqu'à ses 13 ans

Le ministère public a requis mercredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de sept ans de prison ferme contre un père de famille en aveu d'avoir violé et commis des atteintes à l'intégrité sexuelle sur sa fille entre ses 6 et 13 ans. Le sexagénaire, actuellement détenu, ne conteste pas non plus des scènes de coups et blessures sur la même victime.