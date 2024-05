Sept ans de prison requis pour un incendie volontaire à Verviers

"Les neuf occupants de l'immeuble avaient heureusement pu quitter les lieux à temps", sans quoi nous nous serions retrouvés devant une cour d'assises", insiste le ministère public. Celui-ci souligne le caractère harcelant du prévenu vis-à-vis de sa compagne dont il a été temporairement séparé.

Lors de l'audience, le prévenu a d'ailleurs reconnu passer régulièrement devant le domicile de son amante pour la surveiller.

Aux yeux de l'avocat de la défense, ces éléments ne permettent toutefois pas de condamner le septuagénaire pour un incendie volontaire qu'il a toujours contesté. "On ne peut pas condamner cet homme sur base de la relation qu'il entretenait avec la dame et d'une silhouette aperçue sur les vidéos de surveillance qui pourrait lui correspondre", indique son conseil. Celui-ci pointe par ailleurs que "son client est le coupable idéal", d'autant plus que le compagnon officiel de la femme a "immédiatement orienté l'enquête vers le prévenu" sans que tous les devoirs d'enquête ne soient effectués.