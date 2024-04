Sept ans requis contre l'auteur d'une tentative d'assassinat avec tortures

Les faits se sont déroulés dans le contexte de la répartition du marché des stupéfiants dans la région de Dinant. Un homme avait tenté de s'approprier une partie de ce marché monopolisé par un autre. Une attaque avait eu lieu la nuit du 20 au 21 mai 2019 dans une maison occupée par une bande d'hommes appartenant au "titulaire" habituel de la zone de vente.

En réplique, une expédition punitive avait été menée le 1er juin 2019 dans un parc de Dinant, où la victime avait fait l'objet d'une surveillance avant d'être attaquée à la machette. Cet homme avait été très gravement blessé et avait échappé à la mort grâce à l'intervention rapide et performante des services de secours. Plongé dans le coma, il avait été sévèrement touché à la main, au pied et à l'omoplate.