Sept ans requis contre un père suspecté de viols sur sa fille

Le parquet général a requis jeudi devant la cour d'appel de Liège une peine de 7 ans de prison contre un homme âgé de 46 ans suspecté d'avoir commis des faits de viols et d'atteinte à l'intégrité sexuelle sur sa fille. Cette dernière aurait subi les faits pendant deux ans.

Les faits avaient été dénoncés en 2020, mais ils se seraient déroulés à Anvers entre 2013 et 2015. La fille du prévenu avait rapporté, après la séparation de ses parents, que son père lui avait imposé régulièrement des scènes de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Elle était âgée de 10 ans quand les faits avaient débuté et elle disait subir des attitudes culpabilisantes de son père.

Deux experts avaient validé le récit de la jeune fille. Mais son père a contesté l'ensemble des faits, en soutenant que leur dénonciation résultait d'une manipulation de la mère de la victime dans le cadre d'une séparation difficile.