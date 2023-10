Sept ans requis contre un prédateur sexuel qui présente un risque élevé de récidive

Le parquet a confirmé vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège un réquisitoire portant sur une peine de 7 ans de prison et sur une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de 15 ans contre un Liégeois âgé de 63 ans. Décrit comme pédophile, le prévenu présente un risque de récidive très élevé, selon un rapport dressé dernièrement à son sujet.

Le prévenu avait été condamné en 1997 à une peine de 8 ans de prison pour avoir violé un enfant. En 2006, il écopait d'une seconde peine de 4 ans de prison pour des faits de viols sur enfant mineur. Une troisième peine d'un an de prison lui a été infligée en 2014 pour des faits d'attentat à la pudeur sur mineur. En tout, le prévenu a déjà été condamné à 13 ans de prison.

C'est lors de ses emprisonnements qu'il avait fait la connaissance d'un homme qui lui avait proposé d'occuper un studio dans le fond de son jardin à sa sortie de prison. Le prévenu est suspecté d'avoir ensuite imposé un climat de menaces, de violences, de manipulations et d'emprise à la belle-fille du propriétaire des lieux, plus jeune de 38 ans que lui. Entre 2013 et 2018, il lui aurait imposé des actes sexuels.