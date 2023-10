Sept ans requis pour viol et atteinte à l'intégrité sexuelle à Viroinval

Sept ans de prison ferme ont été requis, mercredi, par le parquet de Namur à l'encontre d'un homme né en 1977 poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dinant pour des faits de viol et atteinte à l'intégrité sexuelle commis sur deux filles de 9 et 10 ans, entre juin et septembre 2019, à Viroinval. Des préventions de détention d'images à caractère pédopornographique et d'incitation à la débauche lui sont également reprochées.

Le dossier a été ouvert dans des circonstances particulières. Le prévenu a été placé sous mandat d'arrêt pour trafic de stupéfiants et son téléphone a été analysé dans le cadre de ce dossier. Les enquêteurs ont alors découvert des photos de lui, à caractère sexuel, avec ces deux jeunes filles sur lesquelles il avait autorité. "Ce monsieur a créé une relation de confiance avec ma cliente (NDLR: la mère des deux victimes), qui était en difficultés financières et sociales. Elle élevait seule ses trois filles. Il lui disait qu'il pouvait parfois s'occuper des deux plus âgées pour qu'elle se dégage du temps pour la troisième, beaucoup plus jeune. Il disait également qu'il pouvait les accueillir chez lui, etc. Il a manipulé tout le monde", explique la partie civile.

L'homme a accueilli ces deux fillettes chez lui à trois reprises. C'est à cette occasion que les faits se sont produits. L'analyse de son matériel informatique a mis en évidence qu'il détenait 2.382 fichiers pédopornographiques. Le prévenu a aussi utilisé de faux profils pour entrer en contact avec des enfants d'une dizaine d'années pour des échanges à caractère sexuel via webcam.