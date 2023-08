Sept arrestations, dont une judiciaire, à l'ouverture des festivités du 15 août à Liège

Les traditionnelles festivités du 15 août ont débuté lundi dans la Cité ardente. "Tout s'est déroulé dans un esprit convivial. Nos services ont tout au plus procédé à six arrestations administratives pour troubles à l'ordre public et ivresse, ainsi qu'à une arrestation judiciaire", a communiqué un porte-parole de la police de Liège.

Les secouristes de la Croix-Rouge ont également pris 22 personnes en charge. Trois fêtards ont été transférés vers des hôpitaux liégeois.