Sept employés communaux de Colfontaine suspectés de faux

Le parquet de Mons, qui a confirmé une information de SudPresse, a indiqué que le dossier trouve son origine dans "une dénonciation des SPF Intérieur et Affaires étrangères qui ont constaté des irrégularités dans une quinzaine de dossiers d'étrangers et plus précisément dans le cadre de délivrance de documents d'identité et de passeports".

Selon le parquet, ces documents "auraient permis à des étrangers en séjour illégal de s'établir, pour certains, en Belgique mais, pour la majorité, au Royaume-Uni".