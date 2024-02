Sept et dix ans de prison requis à l'encontre de deux frères pour trafic de cocaïne

Des conversations avec Eridan M.G., l'un des dirigeants présumés de l'organisation, portant sur un laboratoire et 50 kg de cocaïne saisis par les douanes allemandes à Hambourg, ont été retrouvées dans le téléphone équipé du logiciel de communication cryptée Sky ECC attribué à Adlis S. Les instructions ont été données depuis Bruxelles, a relevé le parquet. "La Belgique est donc compétente pour ces faits", a-t-il argumenté. Le procureur a également souligné des observations et écoutes réalisées par la police et dans lesquelles apparait Adlis S.

Les empreintes de Brenard S. ont par ailleurs été retrouvées dans un box, et plus précisément sur des outils, destiné au lavage de la cocaïne, a poursuivi le ministère public. En mars 2022, le prévenu avait été contrôlé en Allemagne à bord d'une voiture transportant de la drogue et 10.000 euros. Le véhicule était immatriculé au nom de l'entreprise BAT Concept, utilisée comme société écran par l'organisation, selon l'accusation. "Même après l'arrestation d'Eridan M.G., les deux frères ont continué à louer des boxes via la société BAT Concept et à transporter de la cocaïne", a rappelé le procureur fédéral.