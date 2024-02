Sept et neuf ans de prison requis contre deux frères travaillant dans des labos de drogue

Le parquet fédéral a requis lundi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, des peines de neuf et sept ans de prison à l'encontre respectivement de Jefferson et Yeison M.M. Les deux frères sont poursuivis pour avoir travaillé dans plusieurs laboratoires de cocaïne. Ces laboratoires appartenaient à une organisation criminelle mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.