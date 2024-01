Sept et neuf ans de prison requis contre deux prévenus accusés de viols

Le parquet de Namur a requis jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur des peines de prison de sept et neuf ans de prison à l'encontre de deux hommes accusés de viols par une jeune victime.

Une collègue du premier prévenu a dénoncé à la police le fait que cet homme avait embrassé à pleine bouche sa belle-fille, en public. Entendue, la victime a déclaré qu'elle avait été violée à quatre reprises par son beau-père, alors qu'elle avait 16 ans. Elle a aussi affirmé avoir été victime d'attentats à la pudeur et de viols de la part de son propre père. Durant l'enquête, il est apparu que les quatre frères et sœurs de la jeune fille auraient aussi été victimes de faits de mœurs et de coups.

Le père des enfants reconnaît avoir donné des "fessées éducatives" et un coup de poing à un de ses enfants. Les deux hommes nient les viols et attentats à la pudeur.