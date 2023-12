Sept femmes et cinq hommes ont été désignés pour juger Ali Tatou à partir de jeudi

La cour d'assises de Bruxelles-Capitale, délocalisée à Nivelles, a tenu lundi après-midi une audience pour désigner les membres du jury qui, à partir du jeudi 14 décembre, se pencheront sur le dossier d'Ali Tatou, un habitant de Asse âgé de 70 ans. Au terme du tirage au sort, sept femmes et cinq hommes composent le jury effectif. L'accusé est poursuivi pour l'assassinat de sa femme. Il lui avait porté plusieurs coups de couteau, le 15 octobre 2021.

Le couple était en train de se séparer et il était prévu que la victime s'installe seule dans un appartement qu'elle avait pris en location. Les faits ont eu lieu la veille de ce déménagement annoncé. Ce sont des voisins, entendant des appels au secours de la victime, qui ont alerté la police dans la soirée du 15 octobre 2021. Les agents qui se sont rendus sur place ont parlé avec l'accusé, qui se trouvait dans l'appartement. Il a dit que son épouse lui avait porté un coup de couteau, et qu'elle était partie à l'hôpital. C'était faux: la dame, qui avait 15 ans de moins que l'accusé, était toujours sur le balcon d'où le voisinage l'avait entendue crier. Encore vivante, elle était gravement blessée. Transférée à l'hôpital, souffrant d'avoir reçu plusieurs coups de couteau, elle est décédée dans la nuit.

L'audience de lundi n'a pas abordé le fond de l'affaire. Le procès proprement dit débutera le jeudi 14 décembre, et se terminera le mercredi 20 ou le jeudi 21 décembre. Le président Olivier Leroux dirigera les débats, l'accusé est défendu par Mes Jan Donckers et Steve Lambert, tandis que les intérêts des parties civiles seront portés par Mes Carine Liekendael et Abdelhadi Amrani. L'accusation sera soutenue par l'avocate générale Virginai Vanhufflen.