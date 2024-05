Sept personnes placées sous mandat d'arrêt à Bruxelles pour trafic de stupéfiants

"Le 23 mai, nous avons effectué six perquisitions renforcées, au cours desquelles deux plantations ont été découvertes. Environ 100 kilos de cannabis et une somme de quelque 115.000 euros ont par ailleurs été saisis", a expliqué la zone de police de Bruxelles-Midi.

"La police de proximité s'investit également pour assurer une présence et une visibilité sur le terrain dans le but d'accentuer le sentiment de sécurité des habitants des communes d'Anderlecht, Saint-Gilles et Forest et diminuer les nuisances liées à la problématique de la drogue", a conclu la zone.