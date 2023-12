Séraphin Twahirwa condamné à la réclusion à perpétuité et Pierre Basabosé interné

La cour d'assises de Bruxelles a condamné, dans la nuit de jeudi à vendredi, Séraphin Twahirwa à la réclusion à perpétuité avec arrestation immédiate, et elle a ordonné l'internement de Pierre Basabosé. Les deux hommes ont été reconnus coupables, mardi, du crime de génocide et de crimes de guerre commis au Rwanda en 1994.

Séraphin Twahirwa a été reconnu coupable du crime de génocide et de nombreux crimes de guerre pour avoir tué, tenté de tuer et violé plusieurs personnes durant le génocide des Tutsis au Rwanda, entre avril et juillet 1994. Ce Rwandais, âgé de 66 ans, a décimé 13 familles entières et tué un nombre indéterminé d'autres personnes dans le secteur de Gikondo à Kigali, où il dirigeait une milice interahamwe. Il a aussi tenté de tuer 11 personnes et violé 11 femmes Tutsi. Le jury d'assises a également établi qu'il était l'un des organisateurs de l'attaque meurtrière à l'École Technique Officielle (ETO) Don Bosco de Kigali le 11 avril 1994.

Pierre Basabosé, lui aussi Rwandais, âgé de 76 ans, a été reconnu coupable du crime de génocide et de nombreux crimes de guerre également, pour avoir été le "financier" et le "logisticien" de la milice de Twahirwa. Il a donc été reconnu comme auteur des mêmes meurtres et tentatives de meurtre, mais pas des viols. Par ailleurs, le jury a estimé qu'il trouve actuellement dans un état mental "altérant sa capacité de discernement". Plusieurs rapports d'experts psychiatres ont été versés au dossier, concluant en effet que le septuagénaire est atteint d'une démence sénile irréversible.