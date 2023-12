Séraphin Twahirwa et Pierre Basabosé coupables de crimes de génocide et de guerre

Le jury de la cour d'assises de Bruxelles a déclaré, mardi soir vers 20h20, Séraphin Twahirwa et Pierre Basabosé coupables de crimes de génocide et de crimes de guerre, commis au Rwanda en 1994.

Les jurés ont établi que les deux Rwandais vivant en Belgique ont commis de nombreux meurtres et de nombreuses tentatives de meurtre à Kigali sur des Tutsis et des Hutus modérés, entre avril et juillet 1994. Ils ont également établi que le premier avait aussi commis de nombreux viols sur des femmes Tutsi.

Pierre Basabosé, âgé de 76 ans, et Séraphin Twahirwa, âgé de 65 ans, étaient poursuivis devant la cour d'assises de Bruxelles pour répondre de crimes de génocide et de crimes de guerre. Le parquet fédéral avait requis leur culpabilité pour 56 meurtres au moins commis durant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, ainsi que pour au moins 13 tentatives de meurtre, mais aussi, concernant Twahirwa uniquement, pour 12 viols.