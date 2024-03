Sergio Siciliano, condamné pour féminicide, introduit un pourvoi en cassation

Me Ricardo Bruno, avocat de Sergio Siciliano, l'homme condamné la semaine dernière par la cour d'assises du Hainaut pour un meurtre avec circonstance aggravante de sexisme, a introduit un pourvoi en cassation, a-t-il indiqué jeudi à l'agence Belga confirmant information de Sudinfo.

"Il vit très mal son incarcération. Il a l'impression d'avoir payé pour toutes les femmes battues et pas pour ce qu'il a fait et dont il est en aveux. Il estime avoir été mal jugé, notamment parce que son procès s'est déroulé au lendemain du 8 mars, le jour où l'on met en avant les droits des femmes", a notamment expliqué le pénaliste dans les colonnes du journal. "Le samedi précédant son procès, il y avait d'ailleurs eu une manifestation de femmes devant la prison de Mons. Il estime que cela a nui à la sérénité des débats et il m'a donc demandé d'introduire pour lui un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'assises de Mons", a-t-il poursuivi.

Après les débats devant la cour d'assises, l'accusation avait demandé au président de poser la circonstance aggravante de mépris envers les femmes, car plusieurs d'entre elles sont venues expliquer l'enfer qu'elles avaient vécu avec Sergio Siciliano.