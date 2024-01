Sidi Mohamed Daraaoui condamné à 20 ans de prison pour meurtre

Les 12 jurés et les trois juges professionnels ont tenu compte, pour déterminer la peine, de "l'extrême gravité des faits" et du constat que l'auteur "a fait preuve de violence et d'acharnement, ne laissant à la victime aucune chance de survie". Ils ont pris en considération le "comportement violent" de Sidi Mohamed Daraaoui, sa "personnalité antisociale et borderline" et "l'instabilité de l'humeur" qu'il manifeste. Ces éléments impliquent qu'il existe un risque de récidive dans son chef, ont conclu juges et jurés.

Néanmoins, ils ont reconnu des circonstances atténuantes au coupable, notamment le contexte des faits tel que plaidé par les avocats de la défense, Me Laurent Kennes et Me Andrea Tirolo, à savoir que Sidi Mohamed Daraaoui avait accepté d'accueillir chez lui son ami Jean-Baptiste parce que ce dernier n'avait plus nulle part où aller. Il l'a hébergé bien que son appartement soit exigu et qu'il souffrait de graves problèmes de dépendance à l'alcool, aux stupéfiants et aux médicaments.