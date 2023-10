Sihame El Kaouakibi comparaîtra le 26 octobre devant la chambre du conseil

La députée flamande Sihame El Kaouakibi comparaîtra devant la chambre du conseil d'Anvers le 26 octobre, a confirmé son avocat Joris Vercraeye mercredi. Le parquet veut la poursuivre devant le tribunal correctionnel pour fraude aux subventions avec son ASBL Let's Go Urban.

Un scandale de fraude aux subventions concernant Sihame El Kaouakibi a éclaté début 2021. L'élue avait perçu des financements pour son projet anversois Let's Go Urban, dédié à la jeunesse, mais elle aurait transféré les fonds vers ses autres entreprises.

Let's Go Urban a été déclarée en faillite en juin 2021, et ses autres sociétés comme la plateforme de recrutement WannaWork et l'agence de communication WannaCatch ont subi le même sort.