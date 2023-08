Six ans de prison ferme pour des attouchements sur sa belle-fille de 13 ans

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi un sexagénaire à six ans de prison ferme avec une mise à disposition du tribunal d'application des peines (TAP) d'une durée de cinq ans. Ce dernier était en aveu d'avoir commis plusieurs attouchements sur sa belle-fille âgée de 13 ans entre juillet 2022 et janvier 2023. Le prévenu avait déjà été condamné auparavant à deux reprises pour des faits de mœurs.

L'adolescente de 13 ans avait dénoncé auprès du centre PMS de Thuin les caresses et propos que son beau-père lui tenait en l'absence de sa mère. Le centre PMS avait ensuite avisé le parquet de Charleroi.

Le substitut du procureur du Roi avait requis une peine de six ans de prison ferme et de cinq ans de mise à disposition de l'application des peines (TAP) à l'encontre du prévenu. Ce dernier avait déjà été condamné en janvier 2015 à cinq ans de prison avec sursis probatoire pour des viols et des faits similaires. L'homme avait également eu affaire à la justice en 1998 pour un attentat à la pudeur.

La défense avait, elle, plaidé un sursis probatoire "extrêmement strict et encadré".