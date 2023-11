Six ans de prison ferme requis pour le viol d'une jeune fille de 12 ans

Le parquet a requis, mercredi en matinée devant le tribunal correctionnel de Charleroi, une peine de six ans de prison ferme contre un jeune homme âgé de 24 ans en aveu d'un viol sur une jeune fille de 12 ans et de la détention d'images dénudées de cette dernière. Le prévenu admet que la victime "lui a bien dit non" au moment du viol.