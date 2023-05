Six ans de prison par défaut pour un prédateur sexuel

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé vendredi matin une peine de 6 ans de prison par défaut contre un prévenu poursuivi pour incitation à la débauche, cyberprédation et harcèlement. L'individu utilisait le compte Messenger de sa compagne pour solliciter des photos dénudées à une jeune fille âgée de 12 ans. Le ministère public avait requis une peine de sept à huit ans de prison.

Le 8 septembre 2019, la grande sœur d'une mineure a découvert dans son téléphone des discussions échangées sur Messenger entre sa sœur et un compte appartenant à la compagne du prévenu. "Le prévenu s'est présenté comme étant une femme de 24 ans et mère de deux enfants à la recherche d'expérience bisexuelle. La victime lui a clairement répondu qu'elle n'avait que 12 ans. Les messages font clairement allusion à des pratiques sexuelles et le prévenu a même demandé à la jeune victime de lui envoyer des photos intimes", avait détaillé l'une des parties civiles. Le prévenu affirmait en audition que c'était sa compagne qui était à l'origine des faits.

En octobre 2017, le prévenu a profité de l'absence de sa compagne hospitalisée pour sévir sur sa belle-sœur âgée de 16 ans. "Pendant la nuit, le prévenu s'est rapproché d'elle. À plusieurs reprises, elle l'a repoussé avant de changer de chambre", avait indiqué l'avocate de la mineure. Le prévenu a également importuné la victime via plusieurs messages.