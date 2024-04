Six ans de prison pour avoir transporté et détenu 20 kilos de drogues dures à Couvin

Un Parisien poursuivi pour avoir détenu et transporté 20 kilos de drogues dures le 9 septembre 2023 à Couvin a écopé, mercredi devant le tribunal correctionnel de Dinant, d'une peine de six ans de prison ferme et d'une amende de 16.000 euros. Le parquet avait requis sept ans de prison ferme et 160.000 euros d'amende.