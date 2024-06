Six ans de prison pour cyberprédation via PlayStation

Un homme de 27 ans a été condamné mardi à six ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Courtrai pour cyberprédation, viol et incitation de mineurs à la débauche. Le prévenu avait fait la connaissance de ses victimes via PlayStation et était parvenu à gagner leur confiance avant de les forcer à prendre des photos dénudées en échange de monnaie virtuelle. En cas de refus, il les menaçait de se rendre chez elles.