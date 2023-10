Six ans de prison pour l'auteur d'un incendie volontaire sur la maison de ses voisins

Lors d'un appel menaçant, le prévenu avait été observé par la police néerlandaise alors qu'il se trouvait sur un parking et donnait un appel téléphonique. Le téléphone et la carte utilisés avaient été retrouvés dans son véhicule. Le prévenu avait commis ces faits parce qu'il reprochait à ses voisins des déclarations ayant mené à une condamnation à rembourser une somme de 20.000 euros à l'Onem.

Son avocate, Me Gallant, a plaidé l'acquittement. La cour d'appel ne l'a pas suivie et a condamné le prévenu à une peine de six ans de prison. L'arrestation immédiate du condamné a été ordonnée en raison de ses traits de personnalité et de ses nombreux antécédents judiciaires en matière de violences.