Six ans de prison pour un home invasion chez un octogénaire à Brecht

Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné à six ans de prison, mardi, deux Néerlandais pour un violent home invasion à Brecht. La victime, âgée de 89 ans, avait été grièvement blessée.

Le 29 mai 2019, l'octogénaire a été attaqué par les deux prévenus alors qu'il entrait chez lui par la porte arrière avec son déambulateur. Poussé dans le dos par les Néerlandais, il est tombé sur le sol, avant d'être traîné dans sa chambre. Les prévenus l'ont battu et menacé avec une arme, avant de s'enfuir avec son portefeuille et un montant de 150 euros.

La victime a pu prévenir elle-même les services de secours et a été transférée à l'hôpital avec plusieurs côtes cassées et des blessures au visage, au bras gauche et au tibia.