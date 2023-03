Six ans de prison requis contre le violeur de trois prostituées

Le parquet a requis, mercredi devant le tribunal correctionnel de Liège, une peine de six ans de prison contre un homme d'origine libyenne âgé de 25 ans, poursuivi pour avoir commis des viols sur deux prostituées et une tentative de viol sur une troisième. Les victimes avaient été menacées avec des armes ou des tessons de bouteilles avant d'être forcées à pratiquer des actes sexuels.

Entre le 24 juillet et le 17 août 2022, le prévenu s'était présenté dans des salons de prostitution de Liège et avait agressé trois travailleuses du sexe. L'individu opérait toujours de la même manière. Il se munissait d'une arme de fabrication personnelle, un clou lié à son poing ou des tessons de bouteille, afin de menacer les prostituées et les obliger à pratiquer des actes sexuels.

Deux des victimes avaient été violées. L'une d'elle avait été attachée par les pieds. Une troisième avait subi une tentative de viol mais avait pu se dégager et donner l'alerte.