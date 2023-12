Six ans de prison requis par défaut pour plusieurs viols commis sur sa compagne

L'ex-compagne du prévenu a déposé plainte à la police courant 2023 pour harcèlement commis par le jeune homme. En analysant les messages envoyés par le suspect et déposés par la plaignante, les policiers ont constaté que cette dernière avait également été violée. Auditionnée, la victime a confirmé avoir été victime de viols durant plus d'un an. "Le 15 mars 2022, elle explique avoir été attrapée par la gorge par le prévenu. Il lui a baissé le pantalon et a menacé de la frapper en levant son poing. La victime explique avoir pleuré. Elle lui a demandé d'arrêter à plusieurs reprises", a précisé le substitut Vervaeren.

En audition, le suspect a uniquement reconnu le viol commis en mars 2022. Une peine de six ans de prison ferme a été requise par défaut contre ce dernier, absent des débats et déjà condamné à deux reprises pour des faits de violence sur la même victime. "Cette peine permettra de protéger d'autres femmes et au prévenu d'entamer un suivi pour gérer son impulsivité et sa violence sexuelle via le tribunal de l'application des peines (TAP).