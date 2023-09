Six ans de prison requis pour de multiples vols en état de récidive

Le ministère public a requis jeudi en fin de journée devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de 6 ans de prison ferme contre Nicolas L. Le prévenu, actuellement détenu et qui a refusé de comparaître devant le tribunal, est poursuivi pour de multiples vols.

Plusieurs vols, avec effraction ou non, sont reprochés à l'homme détenu. Ce dernier est suspecté d'avoir notamment volé de l'argent, des portefeuilles, des GSM, des télévisions, etc. Les voisins de Nicolas L. et sa mère font partie de la longue liste des victimes.

Le prévenu ne conteste pas la détention d'un couteau et jure que la détention d'un spray au poivre à la fraise "était pour sa fille".