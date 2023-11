Six ans de prison requis pour tentative de meurtre sur plusieurs policiers de Waterloo

Le parquet a requis mercredi, devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon, six ans de prison à l'encontre d'un habitant de Strombeek-Bever né en 1989. L'homme doit principalement répondre de vols dans des voitures commis à Rixensart, La Hulpe et Waterloo en 2020, 2021 et 2022. Placé sous surveillance puis piégé par la police, le prévenu a tenté de s'échapper en voiture, mettant en danger la vie de plusieurs policiers et mettant hors d'usage deux voitures de police. Il a finalement été interpellé le 23 février.

Les policiers, en planque, ont attrapé le suspect alors qu'il inspectait l'intérieur d'un 4X4 de luxe sur lequel il avait jeté son dévolu. Les agents sont placés devant la voiture du prévenu. Ce dernier a reculé a pleine vitesse, percutant une voiture de police qui arrivait derrière lui. Il a ensuite redémarré et manqué de percuter un policier. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Un peu plus loin, une autre voiture de police s'est mise en travers du chemin mais le suspect a accéléré et a percuté l'avant du véhicule. L'homme a continué sa route jusqu'à Grimbergen où il a finalement été appréhendé.

Compte tenu de la gravité des faits et des antécédents du prévenu, le parquet a requis six ans de prison. La défense, elle, conteste la tentative de meurtre et plaide pour l'octroi d'un sursis probatoire total ou partiel.