Six ans de prison requis pour une course-poursuite et une tentative de meurtre

Le ministère public a sollicité lundi en journée devant le tribunal correctionnel de Charleroi une condamnation à six ans de prison ferme contre Alexandre H. Le jeune détenu, âgé de 23 ans, est poursuivi pour une tentative de meurtre sur un policier, ainsi qu'une entrave méchante à la circulation, une rébellion armée et le vol du véhicule de sa grand-mère. Le prévenu reconnaît l'ensemble des faits, hormis la tentative de meurtre.

Plusieurs voitures de police ont poursuivi le suspect. L'une d'entre elles a alors décidé de quitter le cortège pour mettre en place un barrage. "Il a tenté d'intercepter le prévenu en formant un blocage à la rue du Commerce à Montignies-sur-Sambre (Charleroi, Hainaut). Il a alors immobilisé son véhicule de service en travers de la route et est ensuite sorti de sa voiture", a précisé Me Khoulalene, avocat de l'un des policiers. Une fois sur place, le conducteur n'a pas freiné et a mis en danger la vie de l'inspecteur.

Le fuyard conteste avoir intenté à la vie du policier et ne conteste pas les autres préventions reprochées. Six ans de prison sont requis contre ce dernier, qui comptabilise depuis 2017 plusieurs antécédents de roulage par année écoulée. Me Dewez, à la défense, a plaidé un acquittement pour la tentative de meurtre et des conditions probatoires pour les faits reconnus. Jugement attendu pour le 11 mars prochain.