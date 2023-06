Six ans de prison requis pour une tentative de meurtre sur son ex-compagne

Le ministère public a requis mercredi en fin de matinée devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de six ans de prison contre Hallouch A. Le prévenu, âgé de 64 ans et actuellement détenu, est poursuivi pour une tentative de meurtre et pour coups et blessures sur son ex-compagne. Le prévenu conteste les faits, affirmant ne pas se souvenir de la tentative de meurtre.