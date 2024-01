Six ans de prison requis pour une tentative de meurtre sur un homme

Le parquet a requis mercredi matin devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi une peine de six ans de prison contre Abdelkader B. Ce dernier, âgé de 31 ans, est poursuivi pour une scène de coups et blessures et une tentative de meurtre sur un homme à Charleroi (Hainaut). Le prévenu reconnaît avoir échangé des coups avec la victime lors d'une première rixe, mais conteste avoir eu une intention d'homicide quelques instants plus tard.

Le 13 avril dernier, non loin de la rue du Commerce à Charleroi, une première scène de violence éclate entre Abdelkader B. et la victime. Le prévenu confirme avoir échangé des coups de poing avec l'autre protagoniste. "J'étais à la recherche d'un repas pour le ramadan. Je suis passé et il m'a insulté. Il m'a cassé trois dents avec un poing américain", a confirmé le trentenaire. Ce dernier évoque "le pur hasard" quand il a recroisé la route de la victime, quelques instants après cette première bagarre. "Nous nous sommes encore bagarrés quand je rentrais chez moi. Il avait un coup de poing américain et une bombe lacrymogène. Moi j'avais une paire de ciseaux servant à couper les ongles et je l'ai touché à l'arrière de la cuisse."

Selon le substitut Bury, Abdelkader B. ne dit pas la vérité en contestant la tentative de meurtre. "Les images montrent que c'est bien le prévenu qui revient à la charge à plusieurs reprises. Il ne portait pas une paire de ciseaux retrouvée au sol quelques instants avant, mais bien un couteau." Une peine de six ans de prison est requise contre le prévenu. À la défense, Me Puccini plaide une requalification de la tentative de meurtre en coups et blessures simples et un sursis à titre de sanction. Jugement attendu pour le 17 janvier prochain.