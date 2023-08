Six ans requis contre l'auteur d'une tentative d'assassinat dans un home de Crisnée

Le parquet a requis, lundi devant le tribunal correctionnel de Liège, une peine de six ans de prison contre l'auteur d'une tentative d'assassinat commise dans un home de Crisnée. L'auteur des faits, résident de l'établissement, n'aurait pas supporté les cris d'une autre résidente et avait tenté de l'étouffer.

La nuit des faits, il s'était rendu vers 03h00 dans la chambre de la victime et avait tenté de l'étouffer en plaçant ses mains sur son nez et sa bouche. Il avait été surpris par une autre résidente et par le personnel médical. Le prévenu avait alors affirmé qu'il voulait bâillonner la dame pour l'empêcher de crier.

Le parquet a insisté sur la qualification de tentative d'assassinat et a requis une peine de six ans de prison contre le prévenu. La défense, Me Van der Beesen, a évoqué une scène de coups et blessures. L'avocat a contesté l'intention homicide et a sollicité une peine de probation autonome ou une sanction assortie d'un sursis.

Le jugement sera prononcé le 14 août.