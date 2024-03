Six ans requis pour une tentative d'homicide à Dinant

Le parquet de Namur a requis, mercredi devant le tribunal correctionnel de Dinant, six ans de prison ferme à l'encontre d'un homme né en 1986 poursuivi pour une tentative de meurtre commise le 24 juin 2020 à Dinant.

Le prévenu, qui participait à un barbecue organisé dans le cadre d'un anniversaire, a eu une altercation avec plusieurs personnes. Il a quitté les lieux et est revenu un peu plus tard avec une barre de fer et un couteau de chasse.

Un ami, qui tentait de le raisonner, a reçu un coup de couteau dans le ventre. Il s'agissait d'un couteau de chasse d'une lame de 15 cm avec un côté aiguisé et l'autre cranté. "Il n'y a qu'une plaie mais monsieur a fait un aller/retour avec l'arme, ce qui fait deux coups", précise le parquet de Namur. Ce dernier et la partie civile estiment la tentative d'homicide établie sur base de la nature de l'arme utilisée et de la zone visée.