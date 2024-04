Six ans requis pour viol dans l'espace wellness d'un hôtel liégeois

Le parquet a requis mercredi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de 6 ans de prison contre un homme poursuivi pour avoir commis des faits de viol et d'atteintes à l'intégrité sexuelle sur deux clientes d'un grand hôtel de Liège. Le prévenu, simple client, se faisait passer pour un masseur professionnel de l'établissement.

Les faits s'étaient déroulés le 21 août 2020 dans un grand hôtel de Liège. Deux clientes fréquentaient l'espace wellness et piscine de l'établissement. Elles avaient été accostées par le prévenu qui leur avait donné accès à l'endroit et s'était comporté comme s'il était un employé des lieux. Il se disait masseur professionnel et avait proposé ses services aux deux femmes.

L'une d'elle avait mis fin à la séance de massage en estimant que le prévenu avait posé des gestes indélicats en touchant ses parties intimes, sous le maillot. La seconde avait d'abord fait l'objet d'attouchements avant de subir une scène de viol.