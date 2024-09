Six blessés légers à la suite d'une collision entre deux trams à Bruxelles

Six personnes ont été légèrement blessées après une collision survenue jeudi matin sur l'avenue de Tervueren, à Bruxelles, entre deux trams des lignes 39 et 44, a indiqué la porte-parole de la Stib Cindy Arents, confirmant une information de la RTBF.

L'accident s'est produit aux alentours de 7h30 dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre, à hauteur de l'arrêt Madoux.

"Les circonstances de la collision restent encore à déterminer. Six blessés légers ont toutefois été dénombrés", a ajouté la porte-parole.

Quant à la circulation des trams, la ligne 44 est interrompue entre les arrêts Musée du tram et Trois couleurs, et la ligne 39 entre Musée du tram et Stockel. Des bus navettes ont été déployés en attendant que la circulation se rétablisse, "en espérant que ce soit le plus rapidement possible", a conclu Cindy Arents.