Six blessés lors du premier lâcher de taureaux à Pampelune

Les festivités de la San Fermín s'étalent sur neuf jours et sont mondialement connues pour leurs lâchers de taureaux dans les rues de Pampelune. Six participants ont été blessées lors de la première course: une personne souffre d'un traumatisme crânien et les cinq autres d'ecchymoses.

Cette fête, qui existe depuis le Moyen Âge, donne lieu à un tourbillon de concerts, de processions religieuses, de feux d'artifice et de beuveries jusqu'au petit matin.